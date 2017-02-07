На Дніпропетровщині вислухав вирок суду вбивця власного брата

Вироком Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська 20-річного хлопця визнано винним у скоєнні вбивства (ч.1 ст.115 КК України).

Встановлено, що у серпні 2016 року в с. Оріхове Солонянського району близько опівночі під час розпиття алкогольних напоїв у гаражі батька між двома братами виникла сварка.

На ґрунті неприязних відносин один з них наніс іншому близько трьох ножових ударів у грудну клітину, голову та спину.Від отриманих поранень 27-річний молодик помер у лікарні.

Свою вину у вбивстві брата хлопець визнав повністю.

Державне обвинувачення у кримінальному провадженні підтримувалось Дніпропетровською місцевою прокуратурою №2.Суд призначив зловмиснику покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Дніпропетровської області