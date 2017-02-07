На Запоріжжі злодія засуджено за серійні озброєні напади на жінок

Як повідомив начальник відділу прокуратури області Євген Просветов, вироком Мелітопольського міськрайсуду громадянина З., 1978 року народження, який через короткий час після звільнення та ще й у стані алкогольного сп’яніння вчинив 10 епізодів злочинів, з яких 3 розбійні напади із застосуванням ножа, 4 грабежі із побиттям та викраденням у жінок золотих виробів, а також крадіжки та шахрайство, було засуджено без врахування раніше невідбутого покарання.

- Цей незаконний вирок був виявлений галузевим відділом прокуратури області, а в апеляційній інстанції прокурори домоглися призначення покарання, яке відповідає ступеню тяжкості вчинених злочинів та особі обвинуваченого - розповів Є. Просветов.

Так, зловмиснику, який вже мав 4 судимості, апеляційним судом області призначено покарання у вигляді 8 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією всього майна та відшкодуванням збитків завданих потерпілим.

За матеріалами прес-служби прокуратури Запорізької області