У Києві суд обрав запобіжний захід серійному грабіжнику кредитних центрів

У Києві суд обрав запобіжний захід серійному грабіжнику кредитних центрів

19:00 07.02.2017
У Києві суд обрав запобіжний захід серійному грабіжнику кредитних центрів
Київською місцевою прокуратурою №5 повідомлено про підозру 20-річному мешканцю Черкаської області за фактом розбійного нападу на відділення кредитної установи в Оболонському районі столиці.
Встановлено, що 2 лютого 2017 року молодик проник до відділення «Швидко гроші» та, погрожуючи пістолетом, відібрав у касирів 11,5 тис. гривень та цінності.
 
Завдяки оперативній роботі правоохоронців злочинця було затримано «на гарячому» неподалік від місця вчинення злочину. Під час поверхневого огляду у чоловіка було виявлено та вилучено викрадені гроші, предмет схожий на пістолет, а також одяг, яким він закривав своє обличчя.
 
Наразі молодику, який вже зізнався в причетності до скоєння ще декількох аналогічних злочинів, повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 187 КК України.
 
За клопотанням місцевої прокуратури підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці.
За матеріалами прес-служби прокуратури Києва
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