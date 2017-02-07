У Києві суд обрав запобіжний захід серійному грабіжнику кредитних центрів

Київською місцевою прокуратурою №5 повідомлено про підозру 20-річному мешканцю Черкаської області за фактом розбійного нападу на відділення кредитної установи в Оболонському районі столиці.

Встановлено, що 2 лютого 2017 року молодик проник до відділення «Швидко гроші» та, погрожуючи пістолетом, відібрав у касирів 11,5 тис. гривень та цінності.

Завдяки оперативній роботі правоохоронців злочинця було затримано «на гарячому» неподалік від місця вчинення злочину. Під час поверхневого огляду у чоловіка було виявлено та вилучено викрадені гроші, предмет схожий на пістолет, а також одяг, яким він закривав своє обличчя.

Наразі молодику, який вже зізнався в причетності до скоєння ще декількох аналогічних злочинів, повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 187 КК України.

За клопотанням місцевої прокуратури підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці.

За матеріалами прес-служби прокуратури Києва