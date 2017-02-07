На Кивщині чоловіка заарештовано за підозрою у вбивстві співмешканки

На Кивщині чоловіка заарештовано за підозрою у вбивстві співмешканки

21:00 07.02.2017
На Кивщині чоловіка заарештовано за підозрою у вбивстві співмешканки
Установлено, що чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, за місцем свого проживання у с. Катюжанка Вишгородського району, на грунті раптово виниклих неприязних відносин, під час суперечки, схопив ножа та почав наносити ним удари 59-річній співмешканці, від яких остання померла на місці злочину.
 
За процесуального керівництва Вишгородського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури, працівники поліції затримали зловмисника у порядку ст. 208 КПК України.
 
Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України.
 
Наразі вирішується питання про застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
 
Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.
 
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.
За матеріалами прес-служби прокуратури Київської області
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