На Кивщині чоловіка заарештовано за підозрою у вбивстві співмешканки

Установлено, що чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, за місцем свого проживання у с. Катюжанка Вишгородського району, на грунті раптово виниклих неприязних відносин, під час суперечки, схопив ножа та почав наносити ним удари 59-річній співмешканці, від яких остання померла на місці злочину.

За процесуального керівництва Вишгородського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури, працівники поліції затримали зловмисника у порядку ст. 208 КПК України.

Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство ) КК України.

Наразі вирішується питання про застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

За матеріалами прес-служби прокуратури Київської області