На Прикарпатті СБУ затримала на хабарі старшого слідчого поліції

На Прикарпатті СБУ затримала на хабарі старшого слідчого поліції

19:30 07.02.2017
На Прикарпатті СБУ затримала на хабарі старшого слідчого поліції

Співробітники СБ України спільно з військовою та обласною прокуратурами, відділом внутрішньої безпеки Нацполіції викрила на хабарництві старшого слідчого одного з райвідділів поліції Прикарпаття.

Правоохоронці встановили, що капітан вимагав чотириста доларів США з місцевого мешканця за перекваліфікацію кримінального провадження на менш тяжкий злочин та сприяння в уникненні відповідальності.

Співробітники спецслужби затримали поліцейського згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України на робочому місці під час отримання другої половини хабара.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

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