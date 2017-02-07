На Кіровоградщині СБУ вилучила вибухівку, привезену із зони АТО

На Кіровоградщині СБУ вилучила вибухівку, привезену із зони АТО

21:30 07.02.2017
На Кіровоградщині СБУ вилучила вибухівку, привезену із зони АТО

Велику кількість вибухівки та засоби ініціювання підриву вилучили співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією у військовослужбовця однієї з військових частин, що дислокуються у Кропивницькому.

Під час обшуку правоохоронці вилучили у зловмисника майже три кілограми тротилу у шашках, 600 грамів пластиду, дві машинки для ініціювання вибуху ПМ-4, п’ятнадцять електродетонаторів, дві димові гранати, дев’ять капсуль-детонаторів КД-8А, двадцять один мінний підривник, два запали, сигнальну ракету СХТ 40, майже дві сотні набоїв різного калібру та ін.

За попередніми даними, військовослужбовець викрав вибухівку, перебуваючи у районі проведення антитерористичної операції.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

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