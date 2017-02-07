На Сумщині молода матір-наркоманка підозрюється у шахрайстві

Із заявою про зникнення грошей з двох банківських карток до працівників Недригайлівського відділення поліції звернулась 65-річна жінка. Вона бідкалась, що з її пенсійної та кредитної картки зникли понад шести тисяч гривень, до яких, за її словами, причетна її онука.

Підозрюваній – 27 років. Мешкає разом з чотиримісячною донечкою у своєї бабусі. Жінка знаходиться на замісній терапії в Сумському наркодиспансері й іноді їздить до Сум на лікування.

Останнього разу, як дізнались поліцейські, їй ніби зателефонували з лікарні, й вона знов поїхала до Сум. Та замість того, аби якнайшвидше повернутись додому, де вона залишили маленьку дитину, та вирішила погуляти й пожити за рахунок своєї бабусі.

Як розповіла пенсіонерка, онука постійно їй телефонувала та просила повідомити їй цифри, які приходять їй в смс-повідомленні, після чого вона дізналась, що з її пенсійної картки зникли півтори тисячі гривень, а з кредитної – чотири тисячі вісімсот гривень.

Під час перевірки працівники поліції вже довели причетність жінки до скоєння шахрайства у відношенні своєї близької родички. До того ж, говорять правоохоронці, зловмисницю підозрюють й в інших майнових злочинах.

Досудове слідство триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Сумській області