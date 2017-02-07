На Закарпатті трагічно та жахливо загинуло немовля, - поліція

Співробітники Дубівського відділення поліції з’ясовують обставини загибелі немовляти в селі Тарасівка

Вчора, 6 лютого, на службу «102» надійшло повідомлення від лікаря про смерть новонародженої дитини в Тячівському районі. Медик повідомив про те, що за словами батьків, смерть настала від удушення подушкою, яку під час гри на обличчя дитини поклала 3-річна сестра загиблого.

Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що 20-річна мешканка Тарасівки лишила без нагляду в спальній кімнаті на ліжку двох своїх дітей. Жінка стверджує, що коли повернулася через 10-15 хвилин, побачила на голові у свого піврічного сина подушку. Мати загиблої дитини розповідає, що подушку на брата накинула її 3-річна донька, так як немовля голосно плакало.

Поліція під час огляду тіла дитини видимих ушкоджень не виявила. Для судово-медичного обстеження потерпілого відправлено в Тячівську районну лікарню. Співробітники Дубівського відділення поліції вивчають можливі варіанти загибелі дитини.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області