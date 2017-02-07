У Дніпрі палав приватний будинок, власник якого не вижив

У Дніпрі палав приватний будинок, власник якого не вижив

13:04 07.02.2017
У Дніпрі палав приватний будинок, власник якого не вижив

07 лютого о 02:23  до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що у Новокодацькому районі міста Дніпро на вулиці Лікарняна, горить житловий будинок.

За даною адресою відразу ж було направлено черговий караул 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.

Прибувши на місце виклику та провівши розвідку, було встановлено, що осередок пожежі знаходиться в одній із кімнат одноповерхового житлового будинку. У зв’язку з тим, що у будинку спостерігалося сильне задимлення, вогнеборцям довелося працювати в апаратах на стиснутому повітрі.

На пожежі виявлено тіло власника будинку, 1965 року народження.

Вогнем пошкоджено домашнє майно на загальній площі 40 м.кв.

Пожежа була локалізована о 03:25  та ліквідована о 04:35.

До ліквідації пожежі було залучено 5 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Причина пожежі та збитки встановлюються правоохоронними органами.

За матеріалами ВК ДСНС у Дніпропетровській області

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