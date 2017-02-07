Поліція розшукує свідків ДТП на автодорозі Київ - Харків - Довжанський

Поліція розшукує свідків ДТП на автодорозі Київ - Харків - Довжанський

13:24 07.02.2017
Поліція розшукує свідків ДТП на автодорозі Київ - Харків - Довжанський

Слідчим управлінням поліції Полтавської області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.

Встановлено, що 25-го січня цього року, близько 18.30, по автодорозі сполученням Київ – Харків - Довжанський, у напрямку міста Київ рухався автомобіль «Chevrolet Suburban» з причепом для перевозки човнів під керуванням 40-річного водія. В районі 284-го кілометра вказаної автодороги, поблизу села Поділ Великобагачанського району, причеп вказаного автомобіля виїхав на зустрічну смугу руху, де відбулося його подальше зіткнення з автомобілем «ВМW» під керуванням 41-річного водія. Транспортний засіб «ВМW» рухався у напрямку міста Харків.

У результаті дорожньо-транспортної пригоди пасажири автомобіля «ВМW» чоловік та жінка віком 32 роки отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичної установи.

Працівники поліції закликають очевидців вказаної дорожньо-транспортної пригоди надати інформацію, що стосується вказаної аварії, за телефонами: (0532) 59-03-39, або 102.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області

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