На Херсонщині під парканом знайшли тіло задушеної жінки

На Херсонщині під парканом знайшли тіло задушеної жінки

13:42 07.02.2017
На Херсонщині під парканом знайшли тіло задушеної жінки

До Олешківського відділення поліції надійшло повідомлення, що в одному з сіл на вулиці біля паркану виявлено тіло 27-річної місцевої жительки. Причиною смерті стала механічна асфіксія.

Працівники поліції провели подвірний обхід, опитали родичів та друзів загиблої. Востаннє жінку бачили в компанії 25-річного співмешканця. Друзі співмешканця зізналися, що вночі чоловік прийшов до них та сказав, що задушив жінку. Підозрюваного доставили до відділення поліції для дачі показів.

До Олешківського відділення поліції надійшло повідомлення, що в одному з сіл на вулиці біля паркану виявлено тіло 27-річної місцевої жительки. Причиною смерті стала механічна асфіксія.

Чоловік розповів, що упродовж дня разом зі співмешканкою вживав спиртні напої. Потім вони вийшли на вулицю прогулятися і почали сваритися через те, що жінка нібито крала у нього гроші. Чоловік кілька разів вдарив співмешканку, потім схопив за шию та задушив. Коли усвідомив, що накоїв, то відтягнув тіло під паркан та пішов до друзів.

Зловмисник затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Чем опасны фейки в гибридной войне
01.02.2017
Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Думати, що шляхом блокади повернемо Донбас, - повна ілюзія
27.01.2017
Денис Ципін
Адвокат, голова Центру Конфліктології і Права
Владельцы наградного оружия имеют законное право его применять
25.01.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.