На Херсонщині під парканом знайшли тіло задушеної жінки

До Олешківського відділення поліції надійшло повідомлення, що в одному з сіл на вулиці біля паркану виявлено тіло 27-річної місцевої жительки. Причиною смерті стала механічна асфіксія.

Працівники поліції провели подвірний обхід, опитали родичів та друзів загиблої. Востаннє жінку бачили в компанії 25-річного співмешканця. Друзі співмешканця зізналися, що вночі чоловік прийшов до них та сказав, що задушив жінку. Підозрюваного доставили до відділення поліції для дачі показів.

До Олешківського відділення поліції надійшло повідомлення, що в одному з сіл на вулиці біля паркану виявлено тіло 27-річної місцевої жительки. Причиною смерті стала механічна асфіксія.

Чоловік розповів, що упродовж дня разом зі співмешканкою вживав спиртні напої. Потім вони вийшли на вулицю прогулятися і почали сваритися через те, що жінка нібито крала у нього гроші. Чоловік кілька разів вдарив співмешканку, потім схопив за шию та задушив. Коли усвідомив, що накоїв, то відтягнув тіло під паркан та пішов до друзів.

Зловмисник затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області