На Житомирщині чоловік помер під час вивільнення автомобілю із замету

На Житомирщині чоловік помер під час вивільнення автомобілю із замету

14:00 07.02.2017
На Житомирщині чоловік помер під час вивільнення автомобілю із замету

Повідомлення про подію надійшло до Романівського відділення поліції після 2 ночі від працівників служби швидкої медичної допомоги.

Уже на місці, куди прибули інспектори слідчо-оперативної групи, стало відомо, що у салоні автомобіля «Nissan» знаходилися 29-річний водій, його 53-річний батько та їх знайомий. Чоловіки поверталися з дачі, розташованої у Хуторі Нікольському, до обласного центру. Близько 01:30 по дорозі до села Грем’яче автомобіль забуксував, потрапивши колесами у сніговий замет на обочині.

Допоки водій намагався зрушити з місця, двоє пасажирів штовхали авто. Раптово одному з них стало зле і він втратив свідомість. На жаль, до приїзду «швидкої» чоловік помер.

За попереднім висновком фахівців, смерть настала через інфаркт міокарда.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області

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