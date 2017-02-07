На Харківщині СБУ ліквідувала банду вимагачів та викрадачів людей

Міжрегіональне злочинне угруповання, що спеціалізувалося на викраденні людей, ліквідувала на Харківщині Служба безпеки України спільно з поліцією.

До банди входило троє мешканців з Харківської та Київської областей у віці від 30 до 60 років, один з них раніше був неодноразово засуджений.

Правоохоронці отримали оперативну інформацію, що днями на околиці обласного центру зловмисники викрали місцевого підприємця, який у 2014 році переїхав з Луганська. Також стало відомо, що бандити погрозами та побиттям намагаються заволодіти чотирма авто жертви та його квартирою в окупованому Луганську.

Оперативники спецслужби 7 лютого затримали членів банди у селищі Пісочин під час спроби заволодіння одним з автомобілів потерпілого. Викрадений підприємець, який знаходився в машині зловмисників у кайданках – звільнений.

Планується відкриття кримінального провадження за ст. 146 (викрадення людини) та ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії.

Також правоохоронці перевіряють можливу причетність членів угруповання до скоєння інших насильницьких та майнових злочинів.

За матеріалами прес-центру СБУ