У Вінниці автомобіль збив літню людину на пішохідному переході

Напередодні у Вінниці під колеса автомобіля «Пежо Партнер» потрапив літній вінничанин.

З тілесними ушкодженнями чоловік госпіталізований до лікарні. Поліція шукає очевидців автопригоди.

Аварія сталась близько 20 години на перехресті вулиць Хмельницьке шосе-Космонавтів. Потерпілий потрапив під колеса автомобіля «Пежо Партнер», за кермом якого був 33-річний чоловік.

Попередньо встановлено, що 70-річний вінничанин переходив дорогу в районі розмітки нерегульованого пішохідного переходу.

Внаслідок автопригоди потерпілий з тілесними ушкодженнями госпіталізований до міської лікарні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

За таке правопорушення передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3-х років з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий строк.

Поліція просить відгукнутись всіх, хто був свідком та очевидцем даної події для встановлення обставин вчинення дорожньо-транспортної пригоди. Просимо повідомляти за телефонами: (0432) 59-33-29, (097) 505-22-75 або 102. Конфіденційність гарантується.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області