У Марганці службовий пес допоміг розкрити вбивство 91-річної жінки

Підозрюваний у вбивстві цього ж дня був затриманий оперативниками Марганецького відділення поліції. До будинку, де він разом з господарем пиячили у ніч вбивства, привела службова вівчарка.

Співробітники карного розшуку встановили, що близько 2-ї ночі 33- та 36-річні чоловіки вирішили пограбувати бабусю, яка жила по сусідству. Розбивши скло, один з товаришів підсадив іншого та допоміг йому забратися через вікно у будинок. Опинившись всередині, чоловік відчинив двері та впустив спільника. Поки один з чоловіків нишпорив у будинку в пошуках грошей та цінностей, інший розбудив пенсіонерку.



Побачивши перед собою обличчя у масці, бабуся зірвала її та впізнала чоловіка, який часто навідувався до сусіда. Тоді зловмисник вирішив позбутися свідка, який міг упізнати його. Між ними зав’язалася боротьба, під час якої нападник намагався душити літню жінку подушкою. Потім наніс їй кілька ударів табуреткою, а коли жертва і після цього продовжила дихати, приніс з літньої кухні молоток та завдав їй ще близько 5 ударів. Тим часом спільник убивці знайшов в оселі близько 2 тис. гривень, гаманець за 22 гривнями, комплект постільної білизни та жіночий піджак. З награбованим вони залишили місце злочину.



На ранок тіло бабусі з численними ранами голови виявив її онук, який приніс їй продукти, та одразу повідомив про вбивство в поліцію. На місце події направилася слідчо-оперативна група у повному складі разом з кінологом та розшуковим собакою. Пес «Гром» одразу взяв слід від будинку потерпілої та привів до сусіднього двору.

Завдяки цьому зловмисника цієї ж доби було встановлено та затримано. Також поліція встановила його спільника, який грабував потерпілу.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області