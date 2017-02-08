СБУ затримала на хабарі посадовця Київської міськдержадміністрації

СБУ затримала на хабарі посадовця Київської міськдержадміністрації

02:00 08.02.2017
СБУ затримала на хабарі посадовця Київської міськдержадміністрації

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою та Управлінням з питань запобігання та протидії корупції Київської міської державної адміністрації викрили на хабарництві виконуючу обов’язки начальника відділу Департаменту земельних ресурсів КМДА.

Правоохоронці встановили, що чиновниця вимагала від директора комерційної структури п’ятдесят тисяч гривень за погодження дозвільних документів на оренду земельної ділянки під ведення бізнесу.

Оперативники спецслужби затримали зловмисницю у приміщенні департаменту після отримання частини хабара у розмірі сорок тисяч гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3. ст. 368 Кримінального кодексу України

Вирішується питання щодо оголошення чиновниці про підозру у скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу. 

Тривають невідкладні слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ 

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