У Чернігові поліція охорони затримала квартирного крадія на місці злочину

Близько третьої ночі поліцейські охорони затримали зловмисника, який намагався скоїти крадіжку в одній з чернігівських квартир по вулиці Мстиславській.

На пульт централізованого спостереження Управління поліції охорони в Чернігівській області надійшов сигнал про спрацювання сигналізації з квартири, що перебуває під охороною. На місце події негайно було скоординовано наряд роти поліції охорони.



Працівники групи реагування за лічені хвилини прибули на місце спрацювання. Під час зовнішнього огляду біля об’єкта явних слідів проникнення виявлено не було. Правоохоронці продовжили обстеження та на подвір’ї виявили сліди на снігу під вікном квартири, яка знаходилася на першому поверсі.

Крім того, у зв’язку з постійним надходженням повторних тривожних спрацювань з охоронюваного об’єкту, туди було відправлено додатковий наряд – для блокування квартири, а також викликано власника помешкання.

Під час огляду приміщення квартири правоохоронці виявили невідомого чоловіка, який… спав на дивані. Побачивши поліцейських, він зіскочив з дивану та почав кричати: «Не світіть в очі!». Вказаного чоловіка було затримано.

Згодом затриманий розповів правоохоронцям, що напередодні вживав наркотичні засоби, а як потрапив до квартири нібито не пам’ятає. Під час поверхового огляду у затриманого було виявлено викрутку.

З її допомогою він підняв ролети на вікні та методом відтискання металопластикового вікна потрапив всередину, після чого акуратно опустив ролети та закрив за собою вікно. Також за диваном правоохоронці знайшли рукавички, які горе-крадій намагався похапцем заховати, до того ж, по квартирі були розкидані речі домашнього вжитку.

На місце події також було викликано слідчо-оперативну групу Чернігівського відділу поліції.

Правопорушником виявився непрацюючий місцевий 33-річний житель. Встановлено, що чоловік раніше притягувався до відповідальності за незаконні операції з наркотиками та крадіжку. Наразі подія зареєстрована, за даним фактом проводиться перевірка.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернігівській області