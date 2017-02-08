На Тернопільщині СБУ виявила крадіжку чималих грошей з ремонту доріг

Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією викрили підприємців, які привласнили бюджетні кошти при виконанні замовлення Служби автомобільних доріг у Тернопільській області.

Правоохоронці встановили, що виробниче підприємство отримало контракт на виготовлення асфальтобетонної суміші для дорожнього покриття. Ділки свідомо завищили обсяги сировини, необхідної для виготовлення продукції. Співробітники СБ України задокументували, що протягом 2013-2016 років Службі автомобільних доріг було завдано збитків на майже один мільйон гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

За матеріалами прес-центру СБУ