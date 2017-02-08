На Закарпатті СБУ викрила поліцейського, який продавав метамфетамін

На Закарпатті СБУ викрила поліцейського, який продавав метамфетамін

01:00 08.02.2017
На Закарпатті СБУ викрила поліцейського, який продавав метамфетамін

Капрала поліції, який налагодив мережу збуту метамфетаміну, викрили на Закарпатті співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою та внутрішньою безпекою поліції.

Зловмисник отримував «товар» від дилера та збував «мет» через свою клієнтську базу.

Оперативники СБУ затримали капрала поліції та його дилера в центрі Ужгорода під час продажу клієнту чергової партії метамфетаміну.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Чем опасны фейки в гибридной войне
01.02.2017
Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Думати, що шляхом блокади повернемо Донбас, - повна ілюзія
27.01.2017
Денис Ципін
Адвокат, голова Центру Конфліктології і Права
Владельцы наградного оружия имеют законное право его применять
25.01.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.