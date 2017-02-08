На Закарпатті СБУ викрила поліцейського, який продавав метамфетамін
На Закарпатті СБУ викрила поліцейського, який продавав метамфетамін
Капрала поліції, який налагодив мережу збуту метамфетаміну, викрили на Закарпатті співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою та внутрішньою безпекою поліції.
Зловмисник отримував «товар» від дилера та збував «мет» через свою клієнтську базу.
Оперативники СБУ затримали капрала поліції та його дилера в центрі Ужгорода під час продажу клієнту чергової партії метамфетаміну.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.
За матеріалами прес-центру СБУ