На Сумщині СБУ ліквідувала канал постачання наркотиків у виправну колонію

На Сумщині СБУ ліквідувала канал постачання наркотиків у виправну колонію

03:04 08.02.2017
На Сумщині СБУ ліквідувала канал постачання наркотиків у виправну колонію

Протиправну діяльність працівника виправної колонії, який за гроші неодноразово передавав засудженим наркотики, засоби зв’язку та інші заборонені речі, викрила у Шостці на Сумщині Служба безпеки України спільно з прокуратурою та оперативниками пенітенціарної служби.

Співробітники СБ України затримали молодшого інспектора відділу нагляду і безпеки при черговій спробі незаконної передачі «посилки» засудженим.

Під час обшуку правоохоронці вилучили у затриманого працівника колонії канабіс, метадон, амфетамін, а також мобільні телефони.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 та ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

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