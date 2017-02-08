На Сумщині СБУ ліквідувала канал постачання наркотиків у виправну колонію
На Сумщині СБУ ліквідувала канал постачання наркотиків у виправну колонію
Протиправну діяльність працівника виправної колонії, який за гроші неодноразово передавав засудженим наркотики, засоби зв’язку та інші заборонені речі, викрила у Шостці на Сумщині Служба безпеки України спільно з прокуратурою та оперативниками пенітенціарної служби.
Співробітники СБ України затримали молодшого інспектора відділу нагляду і безпеки при черговій спробі незаконної передачі «посилки» засудженим.
Під час обшуку правоохоронці вилучили у затриманого працівника колонії канабіс, метадон, амфетамін, а також мобільні телефони.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 та ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.
Тривають слідчі дії.
За матеріалами прес-центру СБУ