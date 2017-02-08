У Маріуполі затримані патологоанатоми, що вимагали гроші від родичів померлих

Групу лікарів-патологоанатомів, які вимагали гроші з родичів померлих, викрила у Маріуполі Служба безпеки України спільно з прокуратурою.

Упродовж минулого року посадовці Донецького обласного бюро судовомедичної експертизи, зловживаючи довірою, стягували з близьких померлих кошти за надання обов’язкових та безкоштовних послуг свого закладу. Від оборудки здирники щомісячно отримували 300-500 тисяч гривень.

Оперативники спецслужби провели 16 санкціонованих обшуків за місцем роботи, у житлових приміщеннях зловмисників та в офісах комерційних підприємств, причетних до злочинної діяльності.

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили понад два мільйони гривень, майже 175 тисяч доларів США, 62 тисячі євро, понад 110 тисяч російських рублів, колекційні монети та вироби із золота, 15 печаток фіктивних підприємств і т.зв. «чорну бухгалтерію».

Відкрито кримінальне провадження за ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Слідчі дії тривають.

За матеріалами прес-центру СБУ