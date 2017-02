Топ-менеджери київського банку вкрали понад 100 мільйонів гривень

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою та поліцією викрили механізм розкрадання власниками і топ-менеджментом одного з київських банків понад ста мільйонів гривень, виділених Нацбанком на рефінансування.

Фінансова установа отримала від НБУ сто двадцять мільйонів гривень у 2014 році. Правоохоронці встановили, шо після цього один із співвласників банку спільно з його керівництвом почали виведення грошей у підконтрольні бізнесмену комерційні структури. Кошти перераховувалися під виглядом внутрішньобанківських операцій та кредитування клієнтів.

Ділки також здійснювали оборудки з вартістю майна банку, яке перебувало у забезпеченні кредиту рефінансування. Під час досудового слідства з’ясовано, що «допомагали» зловмисникам привласнювати державні кошти оцінювачі майна, які працюють під брендом відомої міжнародної компанії.

Загальна сума грошей привласнених фінансистами до введення в банку тимчасової адміністрації становить майже 108 мільйонів гривень.

Під час обшуків в офісних приміщеннях та за місцями проживання фігурантів справи співробітники спецслужби вилучили документацію, яка доводить здійснення фінансових оборудок з кредитом рефінансування.

Наразі на майно, що виступало забезпеченням повернення кредиту рефінансування Нацбанку, накладено арешт.

Тривають невідкладні слідчі дії у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 364-1 Кримінального кодексу України.

За матеріалами прес-центру СБУ

