На Чернігівщині нелюд з ножем напав на 80-річну жінку

До поліції звернувся голова однієї з сільрад і повідомив про розбійний напад на літню пенсіонерку.

На місце події негайно була направлена група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група на чолі з керівництвом Прилуцького відділу поліції.

Правоохоронцям 80-річна пенсіонерка розповіла, що до її помешкання вломився чоловік і буквально з порогу почав лупцювати її, а потім зв’язав. Заброда погрожував старенькій ножем і фізичною розправою, вимагаючи грошей.

Потерпіла господиня віддала нападникові усі наявні гроші — 450 гривень, однак це неабияк розлютило розбійника. Непроханий гість почав нишпорити у шафах і шухлядах, перевертаючи все догори. Після того, як більше грошей знайти не вдалося, зловмисник забрав мобільний телефон старенької і зник.

Розуміючи, що його неодмінно шукатимуть, нападник тікав полями і лісосмугами, не користуючись будь-яким транспортом, до того ж, він мав значний тюремний досвід і був знайомий з першочерговими заходами, які вживає поліція у таких випадках.

Прилуцький відділ поліції був піднятий по тривозі, чергова частина одразу повідомила про злочин сусідні територіальні підрозділи, на пошуки зловмисника були направлені 5 нарядів зі службовою собакою, до пошуків залучалися працівники лісового господарства, які добре орієнтуються в лісах.

Кримінальна поліція і дільничні офіцери відпрацьовували раніше судимих за аналогічні злочини осіб. «Просіявши» всіх потенційних підозрюваних, поліція оперативно вийшла на непрацюючого, неодноразово судимого жителя одного з сіл Прилуччини. Втікач намагався сховатися у сусідньому районі, де правоохоронці його й відшукали.

Підозрюваний затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщений до ізолятора тимчасового тримання. Зловмисник надав правдиві свідчення щодо причетності до скоєного кримінального правопорушення. Телефон та невитрачену частину грошей потерпілої в нього вилучено.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернігівській області