На Кіровоградщині грабіжник напав на жінок із.. мечем

Повідомлення про розбій надійшло до Кропивницького відділу поліції від 42-річної місцевої жительки.

Потерпіла розповіла про те, що прийшла до свого знайомого додому з приводу купівлі дров. Як тільки вона зайшла до помешкання, чоловік схопив предмет, схожий на меч, та почав вимагати гроші. Налякана жінка змушена була віддати нападнику 2 200 гривень.

Побоюючись розправи з боку чоловіка, відразу ж не повідомила про те, що сталося, у поліцію. А вже через декілька днів вночі зловмисник знову наважився на злочин. Цього разу розбійник сам прийшов до помешкання потерпілої, переліз через огорожу та увійшов до приміщення літньої кухні. У момент нападу там знаходилася 59-річна родичка власниці будинку. Побачивши жінку, нападник схопив зі столу ножа та почав погрожувати їй та вимагати грошові кошти. Заволодівши грошами у сумі 4800 гривень, чоловік поспішив покинути будинок.

«Поліцейські встановили особу зловмисника, причетного до розбійного нападу, та затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 34-річний раніше судимий за майнові злочини місцевий житель. За місцем проживання чоловіка правоохоронці виявили та вилучили речовий доказ кримінального правопорушення – предмет, схожий на меч», - повідомив начальник Кропивницького відділу поліції Дмитро Авдієнко.

За матеріалами ВК ГУНП у Кіровоградській області