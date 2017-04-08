На Дніпропетровщині засуджено чоловіка, який вбив заради чарки горілки

Вироком Новомосковського міськрайонного суду 33-річного громадянина визнано винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого).

Встановлено, що у листопаді 2016 року вказаний чоловік, знаходячись за місцем свого мешкання, спільно зі своїм батьком розпивали спиртні напої. Під час вживання алкоголю між останніми виникла словесна сварка щодо кількості випитої горілки кожним з них.

У подальшому вказаний чоловік схопив кухонний ніж та завдав ним шість ударів у стегно батькові, які призвели до смерті останнього від гострої крововтрати.

Свою вину зловмисник визнав частково, проте Новомосковською місцевою прокуратурою її доведено у повній мірі. Суд призначив покарання у вигляді 7 років 6 місяців позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Дніпропетровської області