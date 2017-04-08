Прокуратура домоглась максимальної кари для вбивці правоохоронця

Прокуратура області відстояла в апеляційному суді області довічне позбавлення волі для А.Дериглазова, який влітку 2010 року вбив міліціонера та поранив ще двох правоохоронців.

Як розповіла начальник управління прокуратури області Тетяна Сотнікова, рішенням апеляційного суду А. Дериглазова визнано винним у незаконному виготовленні та зберіганні вогнепальної зброї, опорі працівникам міліції, вбивстві та замаху на вбивство працівників міліції (ч. 2 ст. 263, ч. 2 ст. 342, ст. 348, ст. 70 КК України).

Нагадаємо, 7 липня 2010 року при патрулюванні території працівники міліції зупинили підозрілого юнака для перевірки документів. Той привернув їхню увагу теплим одягом та рукавичками в липневу спеку, а також великою сумкою. На вимогу міліціонерів пред'явити документи молодий чоловік несподівано застосував балончик зі сльозоточивим газом та кинувся бігти. Правоохоронці вирішили наздогнати втікача. Тоді останній, сховавшись за деревом, розстріляв із автомата одного з патрульних – 33-річного Сергія Євлахова. Міліціонер загинув на місці.

Вранці наступного дня стрілець поранив ще двох працівників міліції. Останні прийшли перевірити зареєстровану мисливську зброю, яку зберігав батько підсудного. У сейфі зі зброєю батька знаходився і саморобний автомат, перероблений з макету, з запахом пороху.

Син, передбачуючи затримання, сховався на горищі. Звідти почав відстрілюватися. Поранив двох правоохоронців, але отримав поранення і сам, після чого його затримали.

У жовтні 2012 року Червонозаводський районний суд м. Харкова оголосив вбивці вирок, призначивши покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Захист домагався пом'якшення покарання. В результаті справу повернули до суду першої інстанції на новий розгляд.

За підсумками нового розгляду в червні 2015 року Червонозаводський районний суд м. Харкова оголосив вирок, пом'якшивши покарання до 15-ти років ув'язнення. Проте прокуратура наполягала у суді на довічному позбавленні волі, тому звернулася в апеляційну інстанцію з вимогою більш суворого покарання для зловмисника.

За матеріалами прес-служби прокуратури Харківської області