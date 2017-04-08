Ґвалтівника та грабіжника заарештував один із харківських судів

На вимогу прокуратури Комінтернівський районний суд м. Харкова обрав зловмиснику, якого підозрюють у згвалтуванні 31-річної жінки, і який вже мав дві судимості за аналогічними статтями Кримінального кодексу України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як розповів керівник Харківської місцевої прокуратури №5 Андрій Бугаєв, 26-річному неодноразово судимому чоловіку оголошено підозру за фактом грабежу та задоволення статевої пристрасті неприродним способом із застосуванням фізичного насильства (ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 153 КК України).

"Підозрюваний, посварившись із дружиною вирушив "назустріч пригодам". Добряче випивши, він познайомився з жінкою та запропонував їй вступити з ним у статеві стосунки. Вона відмовилася. Проте це не зупинило зловмисника", - розповів А. Бугаєв.

Крім того, чоловік відлупцював нову знайому та відібрав мобільний.

Досудове розслідування триває.

Максимальна санкція статті передбачає 7 років позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Харківської області