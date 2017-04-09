У Харкові засуджено нелюда, що вбив стареньку, яка любила його як онука

У Харкові засуджено нелюда, що вбив стареньку, яка любила його як онука

23:00 09.04.2017
У Харкові засуджено нелюда, що вбив стареньку, яка любила його як онука
Київський районний суд м. Харкова визнав винним мешканця Валківського району області в умисному вбивстві з корисливих мотивів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (п.п. 6,12 ч. 2 ст. 115 КК України).
За словами начальника управління прокуратури області Тетяни Сотнікової, 30-річного раніше судимого чоловіка засуджено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
 
"У ході судового слідства доведено, що зловмисник підговорив своїх знайомих скоїти крадіжку у будинку 77-річної жінки, у якої він працював - допомагав по господарству та засолював рибу, якою вона торгувала. У квітні 2012 року злодії вночі задушили бабусю. Поки жінка спала вони закрили їй руками рот та ніс. Тіло сховали у підвалі гаражу на території домоволодіння. Викрали 20 тис. грн. та втекли", - розповіла Т. Сотнікова.
 
Вже наступного дня син жінки "забив тривогу". Він повідомив правоохоронцям, що зникли його мама та чоловік, який у неї працював.
 
Слід зазначити, що бабуся ставилася до вбивці як до рідного онука - поселила його у своєму будинку, готувала йому їжу, прала речі.
 
У ході судового розгляду справи чоловік свою вину не визнав.

Справу щодо спільників злочинця виділено в окреме провадження. Досудове розслідування триває.

За матеріалами прес-служби прокуратури Харківської області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Геня Самборська
Член Європейського Інституту Сімейної Освіти
Аборт – це не право жінки, це смертна кара ненародженої дитини
07.04.2017
Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
Дискриминация и трудовой кодекс
30.03.2017
Олександр Охрименко
Президент Українського аналітичного центру
Сбербанк и все о чем не говорят наши политики
29.03.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи співчуваєте ви жертвам теракту у Пітері?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.