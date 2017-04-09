У Харкові засуджено нелюда, що вбив стареньку, яка любила його як онука

Київський районний суд м. Харкова визнав винним мешканця Валківського району області в умисному вбивстві з корисливих мотивів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (п.п. 6,12 ч. 2 ст. 115 КК України).

За словами начальника управління прокуратури області Тетяни Сотнікової, 30-річного раніше судимого чоловіка засуджено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

"У ході судового слідства доведено, що зловмисник підговорив своїх знайомих скоїти крадіжку у будинку 77-річної жінки, у якої він працював - допомагав по господарству та засолював рибу, якою вона торгувала. У квітні 2012 року злодії вночі задушили бабусю. Поки жінка спала вони закрили їй руками рот та ніс. Тіло сховали у підвалі гаражу на території домоволодіння. Викрали 20 тис. грн. та втекли", - розповіла Т. Сотнікова.

Вже наступного дня син жінки "забив тривогу". Він повідомив правоохоронцям, що зникли його мама та чоловік, який у неї працював.

Слід зазначити, що бабуся ставилася до вбивці як до рідного онука - поселила його у своєму будинку, готувала йому їжу, прала речі.

У ході судового розгляду справи чоловік свою вину не визнав.

Справу щодо спільників злочинця виділено в окреме провадження. Досудове розслідування триває.

За матеріалами прес-служби прокуратури Харківської області