Нелюда, який вбив сина на очах матері, засуджено на Полтавщині

Нелюда, який вбив сина на очах матері, засуджено на Полтавщині

22:00 09.04.2017
Нелюда, який вбив сина на очах матері, засуджено на Полтавщині

Наприкінці лютого 2016 року, звільнившись за «законом Савченко», через 7 місяців неодноразово судимий 24-річний полтавець знову вчинив злочин, за який отримав довічне позбавлення волі.

«Трагедія сталася 5 жовтня 2016 року у провулку Смирнова. Поблизу одного з будинків зловмисник побачив 28-річного місцевого мешканця, який повертався з роботи. Швидко одягнувши маску та рукавиці, нападник підбіг до потерпілого і кілька разів вдарив його кулаком по голові. На крики про допомогу прибігла мати останнього.

Жінка стала просити зловмисника не чіпати сина, проте він витягнув ніж і завдав ним молодому чоловікові не менше 7 ударів, які виявилися несумісними із життям. Здобиччю полтавця став золотий ланцюжок вартістю 7 тис. грн.», - розповів подробиці справи прокурор відділу прокуратури області Володимир Живило, який підтримував обвинувачення в суді. 

За інформацією прокурора, бійку на вулиці з вікна квартири побачив дільничний інспектор поліції. Він викликав підмогу і спустився вниз. Коли правоохоронці наздогнали полтавця, останній став погрожувати їм ножем, проте був затриманий. 

Вироком Київського районного суду Полтави обвинувачений засуджений за 4 статтями Кримінального кодексу України.

За матеріалами прес-служби прокуратури Полтавської області

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