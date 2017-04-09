На Донеччині засуджено нелюда, через якого юнак втратив селезінку

На Донеччині засуджено нелюда, через якого юнак втратив селезінку

21:00 09.04.2017
На Донеччині засуджено нелюда, через якого юнак втратив селезінку

За скаргою прокуратури Донеччини Апеляційний суд Донецької області скасував занадто м’яке покарання чоловіку, з вини якого неповнолітній мешканець міста Соледар залишився без внутрішнього органу - селезінки.

В ході судового розгляду встановлено, що у травні 2016 року, знаходячись у стані алкогольного сп’яніння, 20-річний чоловік посварився з товаришем, на три роки молодшим за нього. Приводом для з’ясування стосунків стала крадіжка металевих виробів, яку, начебто, скоїв юнак.

У відповідь на заперечення «підозрюваного» старший товариш наніс йому кілька ударів кулаком в область голови і живота, в результаті чого потерпілий опинився в лікарні з переломом кісток носу, забиттям лівої нирки та розривом селезінки, яку довелось видалити хірургічним шляхом.

За скоєння злочину, передбаченого ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України, Артемівський міськрайонний суд засудив чоловіка до 5 років позбавлення волі з іспитовим строком на 3 роки. Однак прокуратура області визнала це рішення занадто м’яким та подала апеляцію.

Згідно із новим вироком суду, правопорушник отримав покарання у вигляді обмеження волі строком на 5 років.

За матеріалами прес-служби прокуратури Донецької області 

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