На Дніпропетровщині судитимуть банду фальсифікаторів пального

На Дніпропетровщині судитимуть банду фальсифікаторів пального

19:00 09.04.2017
На Дніпропетровщині судитимуть банду фальсифікаторів пального

Прокуратурою Дніпропетровської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно групи осіб, які за попередньою змовою та з чітким розподілом ролей організували схему роботи по виготовленню, зберіганню, транспортуванню та реалізації суміші нафтопродуктів. (ч.1,2 ст. 204 КК України).

Встановлено, що троє громадян, діючи у складі організованої групи, з метою незаконного збагачення збудували на території м. Кривого Рогу саморобний виробничий нафто-переробний комплекс з переробки відходів паливно-мастильних матеріалів та їх компонентів у речовину схожу на дизельне пальне.

Протягом січня 2014 – листопада 2015 років вказана речовина збувалась через мережу встановлених ними незаконно діючих АЗС, розташованих на територіях міста Кривого Рогу.

У ході обшуку виявлено та вилучено 36 тонн контрафактної продукції і обладнання для її виготовлення.

За матеріалами прес-служби прокуратури Дніпропетровської області

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