На Луганщині серійний злодій крав все, що погано лежало

46-річного чоловіка, на рахунку якого більше 20 крадіжок з приватних будинків, затримали оперативники Сєвєродонецького відділу поліції.

До чергової частини Сєвєродонецького відділу поліції надійшли три повідомлення від жителів с. Сиротине та с. Метьолкіне про те, що невідома особа з господарських будівель їх приватних будинків викрала майно.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів, поліцейські встановили, що крадіжки вчинила одна й та сама особа – неодноразово судимий місцевий мешканець. Чоловік, маючи потребу в грошах, вирішив заробляти звичним для себе способом – крадіжками, тому з початку березня поточного року періодично приїздив до селищ поблизу м. Сєвєродонецька, обирав домоволодіння та виносив з нього все, що міг.

Співробітники поліції вже встановили причетність чоловіка до скоєння більше 20 крадіжок. Злодій викрадав як технічними приладами (телевізор, електродвигун, зварювальний апарат), так і металевими виробами й велосипедами.

Частину викраденого майна поліцейські вилучили у підозрюваного вдома, частину в ломбардах та пунктах прийому металу. Речові докази направлені для проведення експертиз з оцінювання вартості завданих збитків.

За матеріалами ВК ГУНП у Луганській області