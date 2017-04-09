У Києві озброєний пістолетом нападник вдерся в аптеку

Днями,ввечері, скориставшись відсутністю відвідувачів, 32-річний місцевий мешканець виламав двері та зайшов до службового приміщення аптеки.

Погрожуючи предметом, схожим на пістолет, він почав вимагати у фармацевта гроші і телефон. Із каси він забрав 1156 гривень, а з полиці – мобільний телефон працівниці.

Щойно нападник зник, жінка викликала правоохоронців. Слідчо-оперативна група оглянула місце події.

За добу оперативники встановили правопорушника та затримали його.

Знаряддя злочину, одяг, у якому підозрюваний вчинив напад, та мобільний телефон вилучили.

Затриманий – не працює. Раніше був засуджений за вчинення крадіжки, грабежу, розбою та незаконне заволодіння транспортним засобом.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві