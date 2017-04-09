У Маріуполі поліція викрила "фірму" з виготовлення підроблених документів

Чоловік налагодив виготовлення на замовлення документів за допомогою звичайної техніки. «За роботу» брав від пляшки пива до сотень гривень. Приладдя та готові до використання документи вилучено, «майстер» притягується до кримінальної відповідальности.

Аби перевірити отриману інформацію щодо протиправної діяльності чоловіка 1958 року народження, поліцейські отримали в суді Кальміуського районного суду ухвалу та провели обшукові заходи за наявною адресою.

У звичайній житловій кімнаті було обладнано «робоче» місце, де за кілька хвилин макет перетворювався на готовий документ, за допомогою якого мешканці мали змогу отримувати додаткові соціальні виплати, влаштуватися на роботу та, навіть, виїхати закордон.

Вилучено відтиски печаток, готовий «товар», комп’ютерну техніку.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.358 «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів» Кримінального кодексу України, за що передбачено до 2 років обмеження волі.

Процесуальне керівництво за провадженням здійснює місцева прокуратура.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області