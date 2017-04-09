На Харківщині отруїлись чадним газом дідусь та онука

До чергової частини Харківського відділу поліції надійшло повідомлення від лікарів швидкої медичної допомоги про те, що з селища Котляри до обласної клінічної лікарні міста Харкова доставлено 15-річну дівчину, а до 2-ої міської лікарні міста Харкова - 67-річного чоловіка.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. За попередніми даними, дідусь з онукою отруїлися чадним газом за місцем мешкання внаслідок несправності витяжної труби.

Факт події внесено до Журналу єдиного обліку правопорушень.

Проводиться подальша перевірка.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області