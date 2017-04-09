На Харківщині отруїлись чадним газом дідусь та онука
На Харківщині отруїлись чадним газом дідусь та онука
До чергової частини Харківського відділу поліції надійшло повідомлення від лікарів швидкої медичної допомоги про те, що з селища Котляри до обласної клінічної лікарні міста Харкова доставлено 15-річну дівчину, а до 2-ої міської лікарні міста Харкова - 67-річного чоловіка.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група. За попередніми даними, дідусь з онукою отруїлися чадним газом за місцем мешкання внаслідок несправності витяжної труби.
Факт події внесено до Журналу єдиного обліку правопорушень.
Проводиться подальша перевірка.
За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області