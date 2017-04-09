На Сумщині літній чоловік фактично спалив самого себе

О 14:27 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про загоряння дерев’яного житлового будинку на вул. Шевченка у с. Ямне Великописарівського району.

Про пожежу повідомив сільський голова, якому місцева мешканка сповістила про охоплений вогнем будинок. На місце події було направлено відділення чергового караулу 13-ї державної пожежно-рятувальної частини з райцентру.

Подолавши відстань у 10 км, вогнеборці прибули на виклик. На цей момент полум’я охопило покрівлю на площі 8 кв. м. Під час проведення розвідки на підлозі кімнати, де знаходився осередок горіння, було виявлено обгоріле тіло людини. Гасіння ускладнював захаращений під’їзд до будівлі. Існувала загроза перекидання вогню на поруч розташований гараж сусідів. Для безперебійної подачі води на ліквідацію пожежі автоцистерну довелося дозаправляти від водонапірної башти, що знаходилася на відстані 1,5 км.

О 14:52 вогнеборці локалізували загоряння та відвернули небезпеку від сусідніх будівель, о 16:45 – ліквідували пожежу. Всього на гасіння було залучено 7 чоловік особового складу та 1 одиницю спецтехніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

На місці надзвичайної події працювала слідчо-оперативна група у складі працівників підрозділів Національної поліції та Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Загиблим виявився власник будинку 1954 р. н. За попередніми висновками фахівців, ймовірна причина пожежі – необережність під час паління господаря.

Як свідчить статистика, саме ця причина у більшості випадків призводить до трагічних наслідків від пожеж. Тому рятувальники закликають громадян бути відповідальними у дотриманні правил пожежної безпеки та максимально обережними у поводженні з вогнем.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Сумській області