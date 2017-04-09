У Мукачеві рецидивіст обікрав маленьку дівчинку

Поліцейські затримали раніше судимого мукачівця, який викрав від 11-річної дівчинки велосипед та здав його до ломбарду.

До поліції Мукачева звернувся 39-річний місцевий мешканець та повідомив, що від його доньки невідомий чоловік на вулиці викрав велосипед.

Правоохоронці встановили, що коли дитина каталася на велосипеді, то на ньому спав ланцюг. Перехожий чоловік вирішив їй допомогти та полагодив велосипед, а після цього сів на нього та поїхав у невідомому напрямку.

Працівники кримінальної поліції Мукачева розшукали грабіжника – 43-річного раніше судимого місцевого жителя. Також оперативники встановили, що викрадений велосипед злочинець здав до ломбарду та отримав за нього три тисячі гривень.

Наразі слідчі проводять за цим фактом досудове розслідування та вживають всіх дій для повернення дівчинці її велосипеду.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області