Двоє українських воїнів поранені за минулу добу у зоні АТО

Зведення прес-центру штабу АТО за минулу добу станом на 06.00 10 квітня 2017 року:

Провокаційні обстріли сил АТО не припиняються. За минулу добу російсько-терористичні війська 44 рази обстріляли позиції Збройних Сил України.

Найбільшу кількість обстрілів зафіксовано на Приморському напрямку.

Тут, у районі Новотроїцького, противник накривав наших захисників вогнем 120мм мінометів, протитанкових гранатометів та озброєння БМП. Оборонців Водяного, Лебединського та Красногорівки обстрілював з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

По опорних пунктах поблизу Гнутового та Новогнатівки гатив з гранатометів, а в районі Павлополя та Новомихайлівки – з великокаліберних кулеметів. З БМП та стрілецької зброї ворог бив по морських піхотинцях поблизу Широкиного. Озброєння БМП застосував в районі Новогригорівки, а зі стрілецької обстріляв захисників Талаківки та Чермалика.

На Донецькому напрямку, з мінометів калібру 82мм, з гранатометів різних систем та озброєння БМП були обстріляні наші позиції під Новогригорівкою. З протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру ворог гатив по захисниках Авдіївки та Шахти Бутівка. З протитанкових гранатометів та стрілецької зброї бив по оборонцях Верхньоторецького та Зайцевого. В районів Пісків активізувались ворожі снайпери.

На Луганському напрямку, з мінометів калібру 82мм, гранатометів та великокаліберних кулеметів ворог обстріляв наші опорні пункти в районі Новозванівки. З гранатометів різних систем та кулеметів великого калібру відкривав вогонь по оборонцях Троїцького, Кримського та станиці Луганської. По захисниках Новотошківки противник вів вогонь з великокаліберних кулеметів.

За минулу добу двоє українських захисників отримали поранення.

За матерфіалами прес-центру штабу АТО

