У Києві двоє грабіжників з електрошокером напали на дівчину

До Шевченківського управління поліції із заявою звернулася місцева мешканка із повідомленням про те, що у неї двоє незнайомців із застосуванням електрошокера намагалися забрати мобільний телефон, який вона хотіла продати.

У ході проведення оперативно-пошукових заходів працівники поліції швидко встановили осіб, причетних до злочину, та затримали їх. Ними виявилися 35-річний раніше неодноразово судимий за грабежі киянин і 44-річний уродженець Волинської області, який був раніше судимий за сутенерство та торгівлю людьми.

Товариші пояснили: через мережу Інтернет вони знайшли дівчину, яка продавала мобільний телефон, і домовилися з нею про зустріч.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві