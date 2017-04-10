Останній член банди поліцейських-катів переховувався від СБУ на складі

Останній член банди поліцейських-катів переховувався від СБУ на складі

07:00 10.04.2017
Останній член банди поліцейських-катів переховувався від СБУ на складі

Співробітники Служби безпеки України затримали останнього учасника банди «перевертнів у погонах», члени якої тероризували мешканців Кропивницького.

Оперативники СБ України затримали чотирьох поліцейських, учасників угруповання, у липні минулого року. Під час досудового слідства правоохоронці встановили, що злодії «спеціалізувалися» на грабунках, крадіжках, незаконних обшуках, катуванні, вимаганні грошей, хабарництві та шахрайстві.

Одному із організаторів банди, єдиному цивільному її учаснику, вдалося втекти від слідства. Його було оголошено у загальнодержавний розшук, та протягом восьми місяців зловмиснику вдавалося переховуватися від правоохоронців у різних містах України.

Співробітники Управління СБУ в Кіровоградській області встановили місце переховування учасника угруповання та затримали його у столиці на території однієї з баз, де він за допомогою знайомого облаштував «житло» у складських приміщеннях.

Наразі підозрюваного доставлено до суду для обрання йому запобіжного заходу.

За матеріалами прес-центру СБУ

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