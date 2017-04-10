У Харкові підліток підірвався на вибуховому пристрої

Повідомлення про подію надійшло до чергової частини Холодногірського відділу напередодні, о 18:20.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

За попередніми даними, цього дня два хлопчики у лісі палили багаття. У багатті вибухнув невідомий предмет. 15-річного юнака було травмовано. Потерпілого доставлено у лікарню з відкритим переломом гомілки та рваними ранами ноги.

Інформація зареєстрована у Журналі єдиного обліку правопорушень.

Обставини події з’ясовуються.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області