У Харкові підліток підірвався на вибуховому пристрої

У Харкові підліток підірвався на вибуховому пристрої

07:20 10.04.2017
У Харкові підліток підірвався на вибуховому пристрої

Повідомлення про подію надійшло до чергової частини Холодногірського відділу напередодні, о 18:20.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

За попередніми даними, цього дня два хлопчики у лісі палили багаття. У багатті вибухнув невідомий предмет. 15-річного юнака було травмовано. Потерпілого доставлено у лікарню з відкритим переломом гомілки та рваними ранами ноги.

Інформація зареєстрована у Журналі єдиного обліку правопорушень.

Обставини події з’ясовуються.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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