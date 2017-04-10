Безхатченка, який вдарив людину ножем, затримали у Харкові

До поліції про подію повідомили медики, які шпиталізували від будинку на провулку Лізи Чайкіної до Харківської міської клінічної лікарні 30-річного мешканця Дергачівського району. У чоловіка констатовано ножове поранення черевної порожнини. Стан здоров'я лікарі оцінюють як важкий.

В ході розшукових заходів співробітниками Новобаварського ВП у скоєнні кримінального правопорушення викритий безробітний 28-річний чоловік без певного місця проживання.

Встановлено, що зловмисник під час конфлікту з незнайомим йому громадянином наніс один удар ножем, який мав при собі.

Підозрюваного затримано в порядку ст. 208 КПКУ, він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

за матеріалами ВК ГУНП у Харківській області