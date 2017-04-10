У Харкові поліція оперативно розкрила безжальне вбивство

Біля будинку на вулиці Холодногірській було виявлено тіло 53-річного чоловіка. За висновками експертів, смерть людини настала внаслідок травми живота, внутрішньої кровотечі.

Працівниками поліції були розпочаті розшукові заходи для встановлення особи, причетної до скоєння злочину. В результаті правоохоронці викрили 53-річного підозрюваного. Встановлено, що перебуваючи біля будинку, він зустрів знайомого. На ґрунті раптово виниклих неприязних відносин виникла сварка.

Зловмисник, маючи намір на спричинення тілесних ушкоджень та усвідомлюючи можливість настання наслідків, повалив опонента на землю, почав наносити удари ногами та руками по тулубу та голові. Після скоєного з місця події зник.

Вже невзовзі зловмисник був затриманий в порядку ст. 208 КПКУ, перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області