У Львові вчаділо молоде подружжя разом із маленькою дитиною

Потерпілі госпіталізовані у реанімаційні відділення, правоохоронці встановлюють обставини події.

У Галицький відділ поліції надійшло повідомлення про те, що до однієї з лікарень міста доставлений 31-річний місцевий мешканець та його 27-річна дружина. Діагноз – отруєння чадним газом. Водночас з таким самим діагнозом до дитячої лікарні доставлена їх дворічна донька.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Причини витоку чадного газу встановлюються, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області