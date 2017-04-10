На Тернопільщині іномарка вилетіла в кювет, є поранені

Дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими зареєстрували правоохоронці Підволочиського відділу поліції.

Близько 20:30 водій автомобіля Mitsubishi Lancer не впорався з керуванням і транспорт з'їхав у кювет. Уже там іномарка перекинулася.

В результаті автопригоди кермувальник потрапив до реанімаційного відділення. У нього медики констатували струс головного мозку та закриту травму грудної клітки.

У водія взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство.

За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області