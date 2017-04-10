На Тернопільщині іномарка вилетіла в кювет, є поранені

На Тернопільщині іномарка вилетіла в кювет, є поранені

21:30 10.04.2017
На Тернопільщині іномарка вилетіла в кювет, є поранені

Дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими зареєстрували правоохоронці Підволочиського відділу поліції.

Близько 20:30 водій автомобіля Mitsubishi Lancer не впорався з керуванням і транспорт з'їхав у кювет. Уже там іномарка перекинулася.

В результаті автопригоди кермувальник потрапив до реанімаційного відділення. У нього медики констатували струс головного мозку та закриту травму грудної клітки.

У водія взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство.

За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Геня Самборська
Член Європейського Інституту Сімейної Освіти
Аборт – це не право жінки, це смертна кара ненародженої дитини
07.04.2017
Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
Дискриминация и трудовой кодекс
30.03.2017
Олександр Охрименко
Президент Українського аналітичного центру
Сбербанк и все о чем не говорят наши политики
29.03.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Активісти розпочали другу хвилю блокування Сбєрбанку. Чи підтримуєте ви цю акцію?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.