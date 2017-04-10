На Прикарпатті раніше судимий за вбивство знову схопив ніж

До поліції зателефонувала 21-річна місцева жителька, яка повідомила про те, що її співмешканець під час розпивання спиртних напоїв завдав її рідному братові ножового поранення. На місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили обставини, які передували цій події.

До помешкання заявниці в гості прийшов її рідний брат. Під час розпивання алкогольних напоїв між 41-річним співжителем заявниці та 28-річним її братом виник словесний конфлікт. Співмешканець, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, на ґрунті раптово виниклих особистих неприязних відносин, взяв кухонний ніж та наніс ним один удар в область живота потерпілому, чим спричинив тілесні ушкодження у вигляді проникаючого поранення черевної порожнини.

Сестра викликала «швидку» та правоохоронців. Прибувши на місце події поліцейські затримали підозрюваного.

Свою причетність до злочину чоловік не заперечував. Крім того, правоохоронці під час огляду місця події виявили та вилучили кухонний ніж, яким було скоєно злочин.

Підозрюваний уже був судимий за скоєння вбивства.

Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу – тримання під вартою.

За матеріалами ВК ГУНП в Івано-Франківській області