Молода пасажирка мотоцикла серйозно поранена внаслідок ДТП на Прикарпатті
Молода пасажирка мотоцикла серйозно поранена внаслідок ДТП на Прикарпатті
Близько 14 години у селі Радча трапилося зіткнення мотоцикла та автомобіля «Фольксваген Гольф 2».
Як встановили працівники поліції, прибувши на місце події, 20-річний місцевий мешканець через невірно обрану безпечну швидкість руху не впорався з керуванням мотоциклом «Сузукі», виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем, за кермом якого перебував його 25-річний односелець.
Як наслідок – мотоцикліст отримав незначні ушкодження руки, а от його пасажирка-односельчанка після ДТП потрапила до реанімаційного відділення.
У дівчини діагностовано забій головного мозку та політравму.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження.
За матеріалами ВК ГУНП в Івано-Франківській області