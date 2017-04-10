Молода пасажирка мотоцикла серйозно поранена внаслідок ДТП на Прикарпатті

Молода пасажирка мотоцикла серйозно поранена внаслідок ДТП на Прикарпатті

16:20 10.04.2017
Молода пасажирка мотоцикла серйозно поранена внаслідок ДТП на Прикарпатті

Близько 14 години у селі Радча трапилося зіткнення мотоцикла та автомобіля «Фольксваген Гольф 2».

Як встановили працівники поліції, прибувши на місце події, 20-річний місцевий мешканець через невірно обрану безпечну швидкість руху не впорався з керуванням мотоциклом «Сузукі», виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем, за кермом якого перебував його 25-річний односелець.

Як наслідок – мотоцикліст отримав незначні ушкодження руки, а от його пасажирка-односельчанка після ДТП потрапила до реанімаційного відділення.

У дівчини діагностовано забій головного мозку та політравму.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження.

За матеріалами ВК ГУНП в Івано-Франківській області

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