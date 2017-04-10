Харківська поліція оперативно розкрила криваву різанину у парадному

За скоєння злочину безробітного 45-річного харків’янина оперативно затримали правоохоронці Слобідського відділу поліції.

До чергової частини надійшло повідомлення про те, що на проспекті Маршала Жукова біля одного з під’їздів знаходиться чоловік з ножовим пораненням в області серця. З місця події бригадою швидкої медичної допомоги було доставлено до хірургії 4-ї міської клінічної лікарні 31-річного чоловіка.

Правоохоронці встановили, що поранення постраждалий отримав під час раптової сварки із незнайомим чоловіком. В ході розшукових дій поліцейські затримали особу, причетну до скоєння злочину. Ним виявився 45-річний мешканець міста Харкова.

Речові докази вилучені.

Наразі чоловіку вже повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області