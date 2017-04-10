Жителя Волині підозрюють у жорстокому вбивстві брата

Жителя Волині підозрюють у жорстокому вбивстві брата

13:42 10.04.2017
Жителя Волині підозрюють у жорстокому вбивстві брата

Володимир-Волинська місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні про вчинення 39-річним мешканцем села Хобултова Володимир-Волинського району умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого.

Під вечір 04 квітня 2017 року нетверезий чоловік під час конфлікту завдав удар ножем у живіт своєму братові, спричинивши тілесні ушкодження, від яких той через добу помер, не звернувшись по медичну допомогу.  

Зловмиснику оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України, та обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Волинській області 

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