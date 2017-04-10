У Чорноморську в одному дворі згоріли одразу чотири автомобілі

У Чорноморську в одному дворі згоріли одразу чотири автомобілі

14:20 10.04.2017
У Чорноморську в одному дворі згоріли одразу чотири автомобілі

10 квітня о 03:23 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про  загорання легкових автомобілів в дворі житлового будинку за адресою : м. Чорноморськ вул.. 1-го Травня.

О 03:28 на місце виклику прибули пожежно-рятувальні підрозділи та встановили, що горять п’ять  автомобілів. О 03:40 рятувальники локалізували та о 04:00 ліквідували пожежу.

Внаслідок пожежі вогнем знищено легковий автомобіль «Мерсрдес-Віто» на площі 4 м2, легковий автомобіль «Фольцваген-Пассат» на площі 3.5 м2., легковий автомобіль «Рено-Кенго» на площі 3 м2,  легковий автомобіль «Шкода-СуперБ» на площі 2.5 м2 та пошкоджено лакофарбове покриття заднього правого крила легкового автомобіля «Тойота Креста»на площі 2 м2.

Причина пожежі - встановлюється.загиблих та постраждалих немає.

За матеріалами ДСНС в Одеській області

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